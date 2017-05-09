Сирийские войска заняли важный плацдарм в 110 км от границы с Ираком

БЕЙРУТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев выбили террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) из района Себаа-Бияр и заняли важный плацдарм в 110 км от границы с Ираком. Об этом сообщила телестанция Al Manar со ссылкой на военно-информационную службу правительственных сил. По ее сведениям, войска вернули под контроль высоты Раджм-Хамаде и Раджм-Абу-Кабр в этом секторе Сирийской пустыни.

За сутки передовые армейские части и ополченцы продвинулись на 45 км в направлении иракской границы. Как пишет местная газета Al-Akhbar, начатая в субботу сирийским командованием наступательная операция преследует цель выйти к пограничному городу Эт-Тенеф. В настоящий момент он находится в руках вооруженных формирований сирийской оппозиции. При содействии США и Иордании там создается форпост для борьбы с ИГ.

Представитель так называемой Сирийской свободной армии (ССА) Тлас Саляме сообщил, что в местечке Заза на шоссе Дамаск - Багдад и у авиабазы Хальхаль произошли столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. Со стороны командования ВС Сирии на этот счет никакой информации пока не поступило.