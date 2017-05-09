Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийские войска заняли важный плацдарм в 110 км от границы с Ираком

Международная панорама
9 мая, 23:56 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Армия и отряды ополченцев выбили из района Себаа-Бияр террористов ИГ

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев выбили террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) из района Себаа-Бияр и заняли важный плацдарм в 110 км от границы с Ираком. Об этом сообщила телестанция Al Manar со ссылкой на военно-информационную службу правительственных сил. По ее сведениям, войска вернули под контроль высоты Раджм-Хамаде и Раджм-Абу-Кабр в этом секторе Сирийской пустыни.

За сутки передовые армейские части и ополченцы продвинулись на 45 км в направлении иракской границы. Как пишет местная газета Al-Akhbar, начатая в субботу сирийским командованием наступательная операция преследует цель выйти к пограничному городу Эт-Тенеф. В настоящий момент он находится в руках вооруженных формирований сирийской оппозиции. При содействии США и Иордании там создается форпост для борьбы с ИГ.

Представитель так называемой Сирийской свободной армии (ССА) Тлас Саляме сообщил, что в местечке Заза на шоссе Дамаск - Багдад и у авиабазы Хальхаль произошли столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. Со стороны командования ВС Сирии на этот счет никакой информации пока не поступило.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
2
Трамп уволил Коми с поста директора ФБР
3
Правозащитники в США потребовали от администрации Трампа объяснить причины удара по Сирии
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
6
Самойлова спела в Севастополе песню для "Евровидения" вместе с горожанами
7
Мэр Риги поздравил горожан с Днем Победы
Темы дня
Загрузка...
Реклама