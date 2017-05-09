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WP: США в 2016 году провели масштабную кибератаку в отношении ИГ

Международная панорама
9 мая, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Атака была нацелена на учетные записи исламистов, которые использовались для распространения экстремистских материалов

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ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные в ноябре 2016 года провели масштабную кибератаку в отношении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), она была нацелена на учетные записи исламистов, которые использовались для распространения экстремистских материалов. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

Согласно изложенным в статье сведениям, Киберкомандованию ВС США удалось получить пароли для учетных записей. Это позволило удалить из интернета видеозаписи, снятые боевиками в зоне конфликта. Специалисты ИГ по пропаганде также лишились доступа к своим сетевым аккаунтам. Данная операция, имевшая кодовое название "Сияющая симфония" (Glowing Symphony), была разработана по требованию экс-министра обороны Эштона Картера, который хотел, чтобы командование принимало более активное участие в борьбе с ИГ.

План операции вызвал обеспокоенность ряда других служб и ведомств. "Когда ЦРУ (Центральное разведывательное управление), Госдепартамент и ФБР (Федеральное бюро расследований) выяснили, что операция будет проводиться в том числе в других странах без уведомления их властей, они начали выражать обеспокоенность, так как эта кампания могла нанести ущерб сотрудничеству с этими государствами в сферах борьбы с преступностью, разведки и антитеррора", - говорится в тексте.

Обсуждение длилось больше месяца. Проблема заключалась в том, что некоторые серверы находятся за границей, на суверенной территории. В Пентагоне настаивали на том, что никакого "сопутствующего ущерба" не будет. В результате США уведомили о своем плане 15 стран, но операция затронула лишь пять или шесть из них.

Кампания против пропаганды ИГ в интернете началась в ноябре и продолжилась в 2017 году. При этом в администрации США расходятся в оценках относительно успешности "Сияющей симфонии". В минобороны считают, что эта кампания "заложила основу на будущее". По утверждению же разведки, исламисты просто начали использовать другие серверы.

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