Госдеп предостерег американцев от поездок в КНДР

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент США настоятельно предостерегает американцев от поездок в КНДР после задержания на территории республики уже четвертого гражданина США. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства.
"Госдепартамент настоятельно предостерегает граждан США от поездок в Северную Корею, - отмечается в сообщении. - Граждане США в КНДР подвергаются серьезной опасности ареста и длительного содержания под стражей правоохранительными органами Северной Кореи".
Ранее информационное агентство ЦТАК сообщило о задержании 6 мая гражданина США корейского происхождения Ким Хак Сона. Его подозревают в причастности к подрывной деятельности. По информации информагентства, задержанный работал в пхеньянском Университете науки и технологии.
Как отмечают американские СМИ, это уже четвертый американец, который задержан или находится в заключении на территории республики.
США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.