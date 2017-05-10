Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп предостерег американцев от поездок в КНДР

Международная панорама
10 мая, 0:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В ведомстве заявили, что американцы "подвергаются серьезной опасности ареста и длительного содержания под стражей правоохранительными органами Северной Кореи"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент США настоятельно предостерегает американцев от поездок в КНДР после задержания на территории республики уже четвертого гражданина США. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства.

"Госдепартамент настоятельно предостерегает граждан США от поездок в Северную Корею, - отмечается в сообщении. - Граждане США в КНДР подвергаются серьезной опасности ареста и длительного содержания под стражей правоохранительными органами Северной Кореи".

Ранее информационное агентство ЦТАК сообщило о задержании 6 мая гражданина США корейского происхождения Ким Хак Сона. Его подозревают в причастности к подрывной деятельности. По информации информагентства, задержанный работал в пхеньянском Университете науки и технологии.

Как отмечают американские СМИ, это уже четвертый американец, который задержан или находится в заключении на территории республики.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

Смотрите также

Госдепартаменту известно о задержании американца в КНДР

Госдеп: США не хотят тратить время на переговоры с КНДР, не приводящие к конкретным шагам

Трамп назвал КНДР "большой проблемой"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
2
Трамп уволил Коми с поста директора ФБР
3
Правозащитники в США потребовали от администрации Трампа объяснить причины удара по Сирии
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
6
Самойлова спела в Севастополе песню для "Евровидения" вместе с горожанами
7
Мэр Риги поздравил горожан с Днем Победы
Темы дня
Загрузка...
Реклама