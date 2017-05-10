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Мэй приветствовала создание зон деэскалации на территории Сирии

Международная панорама
10 мая, 1:08 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Премьер-министр Великобритании провела телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом

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ЛОНДОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала создание зон деэскалации на территории Сирии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы правительства Соединенного Королевства по итогам ее телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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"Премьер-министр приветствовала прогресс, сделанный в ходе переговоров в Астане, и высоко оценила конструктивную роль Турции в содействии установлению зон деэскалации. Она подчеркнула важность переговоров, связанных с более широким политическим процессом", - говорится в сообщении пресс-секретаря Мэй.

4 мая делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль- Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Мэй, Тереза Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Великобритания
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