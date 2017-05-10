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Могерини: Евросоюз стал сверхдержавой, стремящейся к миру и демократии

Международная панорама
10 мая, 1:06 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявила, что основатели ЕС стали авторами "самого успешного проекта в области мира" за всю историю человечества

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Федерика Могерини

Федерика Могерини

© EPA/MAURIZIO DEGL' INNOCENTI

ООН, 10 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Европейский союз за шестьдесят лет своего существования стал сверхдержавой, стремящейся к миру, безопасности и демократии, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"За 60 лет своей истории мы превратились в сверхдержаву, добивающуюся мира в Европейском союзе, а также в сверхдержаву, стремящуюся к безопасности и демократии. Мы поддерживаем процессы примирения во всех уголках мира - от Афганистана до Мьянмы", - сказала Могерини. По ее словам, ЕС оказывает активную поддержку партнерам на востоке, в том числе Украине, с которой вскоре будет установлен упрощенный визовый режим, а также содействует экономическому развитию африканских государств.

Как заявила Могерини, основатели Евросоюза, которые 60 лет назад предпочли сотрудничество конфронтации, стали авторами "самого успешного проекта в области мира" за всю историю человечества.

"В последние месяцы некоторые высказывали мнение, что наше шестидесятилетие ознаменует начало конца ЕС, что с этого начнется распад Европейского союза. Да, наши британские друзья решили оставить нас, и мы все опечалены этим, но жизнь продолжается, и Европейский союз продолжает существовать. После проведения референдума в Соединенном Королевстве в прошлом году мы, европейцы, дали себе слово, что будем оставаться сильными и сплоченными, как того требуют и заслуживают наши граждане и наши партнеры", - заявила Могерини.

В ходе брифинга для членов Совбеза она рассказала об основных приоритетах внешней политики ЕС, в том числе на сирийском и украинском направлении. С критикой подходов Евросоюза к урегулированию кризисов, в том числе практики введения односторонних санкций, на заседании СБ выступил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев. По его словам, вводимые в обход Совбеза рестрикции в большинстве случаев приводят к дополнительным страданиям населения, а не способствуют урегулированию кризисов.

Ильичев отметил, что дискуссии, которые ведутся в Совете Безопасности ООН, "показывают, что европейские партнеры вместо терпеливой и аккуратной совместной работы часто делают выбор в пользу деструктивных односторонних подходов", что вызывает у России серьезную обеспокоенность. Признав, что отношения между РФ и Евросоюзом "переживают не лучшие времена", он заявил, что Москва, тем не менее, настроена на "полноценное сотрудничество с Евросоюзом, ориентированное на общие стратегические цели".

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