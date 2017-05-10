Сенат запросил у минфина США информацию о деловых связях Трампа и его окружения

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США обратился в министерство финансов за полной информацией о деловых связях президента США Дональда Трампа, его бывших и действующих помощников. Запрос касается контактов не только с Россией, но и с другими зарубежными странами, сообщил во вторник телекомпании CNN старший демократ в комитете, сенатор Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

Куда ведет след

"Мы направили запрос в отдел уголовных расследований минфина с целью обеспечить результативность наших попыток проверить всю разведывательную информацию, куда бы она нас ни привела", - заявил Уорнер. По его словам, комитет заинтересован в том, чтобы получить от ведомства сведения о "наличии и уровне финансовых связей" бывших и действующих помощников, советников Трампа, а также сотрудников его администрации. "Информация может указывать, куда идут деньги, причем необязательно из России", - добавил сенатор.

Он не раскрыл иных деталей, но информировал, что до получения ответа на запрос отказывается поддерживать кандидатуру Сигала Манделкера, выдвинутого президентом США на пост заместителя министра финансов, отвечающего за противодействие финансированию терроризма. "Председатель комитета Бурр (республиканец Ричард Бурр от штата Северная Каролина - прим. ТАСС) и я попросили предоставить нам определенные сведения. Пока мы их не получим, я не буду поддерживать назначенца администрации на пост заместителя главы министерства. Прежде они должны нам предоставить запрошенные документы", - указал Уорнер.

Реакция Белого дома

Во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в очередной раз заявил, что президент Трамп не имеет ни бизнеса в России, ни связей с Москвой. Таким образом он прокомментировал высказывания члена Сената Конгресса США Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) о намерении изучить вопрос о том, есть ли у Трампа, который до победы на президентских выборах был крупным частным предпринимателем-миллиардером, какие-то деловые связи с Россией. Свои планы Грэм, являющийся однопартийцем Трампа, изложил в эфире телекомпании CNN.

Спайсер уточнил, что президент отдал распоряжение о подготовке авторитетными американскими юристами ответа на вопрос Грэма.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, сенатский комитет по разведке разослал на прошлой неделе письма бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, экс-помощникам действующего президента Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну. Им предписано не только сохранить, но и представить документы, касающиеся их трудовой деятельности до и после всеобщих выборов в США, состоявшихся 8 ноября 2016 года.

По оценке издания, данный шаг свидетельствует об активизации разбирательства этим комитетом приписываемых России попыток оказать влияние на исход президентских выборов в США. Ранее в этом году упомянутые выше лица уже были уведомлены о необходимости сохранить в целости всю информацию, которая может оказаться полезной в ходе расследования. Теперь сенатский комитет попросил Манафорта, Пейджа, Стоуна и Флинна предоставить эти данные в его распоряжение.

Предлог для санкций

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.