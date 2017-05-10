Белоруссия и ЕС пока не договорились об упрощении визового режима

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белоруссия и Евросоюз пока не договорились об упрощении визового режима. Это подтвердил во вторник в краткой беседе с корреспондентом ТАСС после выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне в ходе рабочего визита в США заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко. "Переговоры идут, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Недавно в Брюсселе состоялись консультации на уровне начальника Главного консульского управления нашего Министерства иностранных дел и соответствующих специалистов Европейской комиссии". "Пока говорить о каких-то договоренностях рано, - пояснил белорусский дипломат. - Но процесс идет к этим договоренностям в будущем". В январе 2017 года Белоруссия ввела для граждан 80 иностранных государств, включая все страны ЕС, безвизовый режим при поездках продолжительностью до пяти дней. Минск и Вашингтон пока не обсуждают возвращение послов Кравченко также сообщил, что Белоруссия и США будут обсуждать возвращение послов в Минск и Вашингтон, но не в ближайшие дни.

Он напомнил, что решение об отзыве послов принималось в 2008 году, "как реакция на санкции, введенные США". "Теперь здесь новая администрация, так что эта тема будет обсуждаться, - сказал дипломат. - Но не могу сказать, что мы будем обсуждать это уже завтра, до этого мы еще не дошли".

В среду у Кравченко намечены встречи и переговоры с коллегами в Госдепартаменте.

Прорывы не ожидаются

В краткой беседе с корреспондентом ТАСС по окончании выступления заместитель министра признал, что "не ждет каких-то прорывов" от своего визита. На его взгляд, "вряд ли это было бы реалистично". "Честно говоря, я не ожидаю, что новая администрация будет принципиально по-другому относиться к американо-белорусским отношениям", - сказал собеседник, напомнив, что в последние годы эти отношения находились на "недопустимо низком уровне".

На вопрос о том, какие шаги должны быть сделаны для возобновления нормальной работы посольств, он ответил, что "это должно быть продолжение того диалога, который у нас уже есть". Необходимо "расширение сфер взаимного сотрудничества, восстановление доверия, - пояснил Кравченко. - Так как отсутствие доверия на определенном этапе было одной из важнейших проблем в наших отношениях".

Устойчивый прогресс

На вопрос о том, есть ли у Минска четкое понимание того, что должно быть сделано для отмены санкций, дипломат ответил, что "четкого набора требований не существует". Напомнив, что в исполнительном указе президента США, который в 2006 году заложил основу для введения санкций, ситуация в Белоруссии преподносилась как источник "чрезвычайной угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов", Кравченко сказал: "Очевидно, что эти формулировки относятся скорее к какой-то традиции, которая сформировалась здесь в нормотворчестве, в законодательной и политической сферах, а не непосредственно отражает ситуацию в наших отношениях".

"Поэтому мы верим в то, что нам надо продолжать диалог, в том числе по сложным вопросам, постепенно уйти от всех ограничений, которые существуют пока в наших отношениях", - добавил он.

На просьбу уточнить, может ли такая работа быть проделана, например, за год, замглавы МИД Белоруссии ответил: "Честно говоря, не думаю, что мы увидим это через год. Но мы наверняка увидим продолжение прогресса в наших отношениях. Он постоянно присутствует в последнее время: скромный, но устойчивый прогресс".

История вопроса

США в июне 2006 года ввели экономические санкции против двух предприятий концерна "Белнефтехим", поводом послужили заявления об имеющих место нарушениях прав человека в Белоруссии. В 2008 году число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны с 35 человек до пяти. После этого посол республики в США был отозван из Вашингтона для консультаций. Минск же по настоянию белорусской стороны покинула американский посол.

В 2014 году республика разрешила увеличить штат посольства США с пяти до шести человек.