С начала апреля в Венесуэле во время акций протеста погибли 44 человека

МЕХИКО, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Свыше 940 антиправительственных манифестаций состоялось в Венесуэле с начала апреля. Как сообщила во вторник неправительственная организация (НПО) "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS), жертвами насилия в ходе уличных акций стали 44 человека.

"С 1 апреля текущего года по 7 мая OVCS зарегистрировала 946 манифестаций, погибли 44 человека, - отмечается в заявлении организации. - Генеральная прокуратура признала гибель 36 человек". По данным НПО, самое большое количество уличных акций протеста было проведено в столице страны Каракасе, а также в штатах Арагуа, Карабобо, Лара и Миранда. Количество задержанных, согласно сведениям "Венесуэльского уголовного форума", превысило 1,7 тыс. человек.

Причиной кризиса в Венесуэле стали решения Верховного суда, который наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Ситуация вновь резко обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки создания этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока неизвестны. Тем не менее политические противники главы государства отказались участвовать в его работе.

Правительства ряда стран региона - Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики и Парагвая - на минувшей неделе осудили "чрезмерное применение силы венесуэльскими властями в отношении гражданского населения, устраивающего шествия".