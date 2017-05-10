Коми должен был выступить 11 мая на слушаниях в комитете Сената по разведке

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми, отправленный в отставку по решению президента Дональда Трампа, должен был выступить 11 мая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. Соответствующая информация содержится в расписании заседаний комитета.

Тема слушаний заявлена как "Глобальные угрозы". Что именно планировал рассказать на них сенаторам Коми, неизвестно.

Ранее Белый дом распространил заявление о том, что Трамп отправил в отставку Коми. Такое решение глава государства объяснил тем, что тот не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Газета Washington Post в свою очередь высказывает предположение о том, что отставка Коми связана с оговоркой, допущенной им в ходе слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США 3 мая. Тогда Коми заявил, что ближайшая помощница экс-госсекретаря США и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Хума Абедин постоянно пересылала "сотни и тысячи" электронных писем своей начальницы супругу, отставному конгрессмену Энтони Винеру для их последующей распечатки. Эти послания якобы содержали в себе секретные данные, однако источники, знакомые с ходом расследования нарушений Клинтон правил служебной переписки, утверждают, что Абедин отправила Винеру гораздо меньшее число писем, делала она это лишь иногда, а не регулярно. Более того, ни одно из писем тогда не имело грифа секретности.