Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Коми должен был выступить 11 мая на слушаниях в комитете Сената по разведке

Международная панорама
10 мая, 2:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Что именно планировал рассказать сенаторам экс-глава ФБР, неизвестно

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми, отправленный в отставку по решению президента Дональда Трампа, должен был выступить 11 мая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. Соответствующая информация содержится в расписании заседаний комитета.

Тема слушаний заявлена как "Глобальные угрозы". Что именно планировал рассказать на них сенаторам Коми, неизвестно.

Ранее Белый дом распространил заявление о том, что Трамп отправил в отставку Коми. Такое решение глава государства объяснил тем, что тот не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Газета Washington Post в свою очередь высказывает предположение о том, что отставка Коми связана с оговоркой, допущенной им в ходе слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США 3 мая. Тогда Коми заявил, что ближайшая помощница экс-госсекретаря США и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон Хума Абедин постоянно пересылала "сотни и тысячи" электронных писем своей начальницы супругу, отставному конгрессмену Энтони Винеру для их последующей распечатки. Эти послания якобы содержали в себе секретные данные, однако источники, знакомые с ходом расследования нарушений Клинтон правил служебной переписки, утверждают, что Абедин отправила Винеру гораздо меньшее число писем, делала она это лишь иногда, а не регулярно. Более того, ни одно из писем тогда не имело грифа секретности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коми, Джеймс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
2
Правозащитники в США потребовали от администрации Трампа объяснить причины удара по Сирии
3
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
4
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
5
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
6
Самойлова спела в Севастополе песню для "Евровидения" вместе с горожанами
7
Трамп уволил Коми с поста директора ФБР
Темы дня
Загрузка...
Реклама