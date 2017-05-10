Новым президентом Республики Корея стал Мун Чжэ Ин

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СЕУЛ, 10 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Победу на президентских выборах в Республике Корея одержал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Об этом свидетельствуют данные Национальной избирательной комиссии.
"Мун Чжэ Ин набрал 41,1% голосов избирателей, став таким образом новым президентом страны, - подчеркивает избирком. - За него проголосовали 13,4 млн человек". Второго по популярности кандидата Хон Чжун Пхё поддержали 24,03% избирателей (7,85 млн человек).
Выборы состоялись досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре 2016 года теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были проводиться изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.