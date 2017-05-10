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Fox: ограничения на пронос электроники на авиарейсы в США коснутся Западной Европы

Международная панорама
10 мая, 2:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В министерстве нацбезопасности США введение ограничений связали с оценкой степени террористической угрозы в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Запрет пассажирам, вылетающим в США из крупнейших международных аэропортов восьми стран Ближнего Востока и севера Африки, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона будет расширен. Авиакомпаниям "надо быть готовым" к введению этого правила на рейсах из "еще более двух регионов", включая Западную Европу, сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на сведения, полученные из министерства национальной безопасности США.

Согласно сведениям источников, в ведомстве на данный момент завершаются консультации, на каких маршрутах и как именно вводить такие ограничения.

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В Национальном управлении по безопасности на транспорте США телеканалу подтвердили возможность таких шагов в зависимости от оценки степени террористической угрозы в мире. "Мы на постоянной основе пересматриваем инструкции в области безопасности на основании поступающих разведывательных данных. Мы будем менять инструкции при необходимости с целью обеспечить безопасность пассажиров", - указали в управлении.

20 марта власти США запретили пассажирам, вылетающим в страну из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Эта норма распространяется на всех пассажиров, вылетающих из этих аэропортов, вне зависимости от гражданства.

После США аналогичные меры ввела и Великобритания, запретив проносить электронику на авиарейсы из шести стран - Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Пассажиры, совершающие авиаперелеты из этих стран, не могут иметь при себе на борту мобильные телефоны, компьютеры и планшетные устройства, размер которых превышает по длине 16 см, ширине и толщине - 9,3 см и 1,5 см соответственно.

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