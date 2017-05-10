СМИ: в Чили манифестация школьников и студентов обернулась столкновениями с полицией

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Многотысячная акция протеста студентов и школьников в Сантьяго завершилась столкновениями с полицией. Об этом сообщила газета El Mercurio.
По ее данным, первые беспорядки начались после того, как несколько протестующих перелезли через ограду и попытались продолжить шествие за пределами согласованного маршрута. Для разгона участников акции полиция применила слезоточивый газ и водометы. Кроме того, столкновения между стражами порядка и группой манифестантов в масках произошли на площади перед президентским дворцом, которая была финальной точкой студенческого марша. Информации о задержанных и пострадавших на данный момент нет.
По словам Конфедерации студентов Чили, организовавшей манифестацию, в общей сложности в акциях протеста, которые прошли по всей стране, приняли участие 250 тысяч человек, из них 80 тысяч - в Сантьяго.
Протестующие требовали обеспечить доступ к бесплатному высшему образованию для всех чилийцев, а также списать долг по кредитам на обучение, которые государство выдавало малообеспеченным студентам.
В декабре 2015 года парламент Чили выполнил одно из требований студентов и после долгого обсуждения принял закон о бесплатном высшем образовании. Действовать новая норма стала с прошлого учебного года, который начинается в республике в марте. Однако, как утверждают студенческие организации, доступ к бесплатному образованию не получили многие учащиеся.