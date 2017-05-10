СМИ: американские спецслужбы не были предупреждены об отставке Коми

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Американские спецслужбы не были уведомлены заранее об отставке директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников США.
Ранее Белый дом распространил заявление о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР. Такое решение американский лидер принял по рекомендации генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенштайна и объяснил тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.