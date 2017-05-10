Белоруссия считает "наибольшим вызовом" для себя рост напряженности в Европе

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белоруссия считает "наибольшим вызовом" для своей безопасности усиление международной напряженности в Европе. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко подчеркнул это во вторник, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне в ходе рабочего визита в США.

Риск и вызов

"Наибольшим вызовом для безопасности Белоруссии в настоящее время мы считаем возросшую напряженность в нашем общем с вами регионе, - сказал высокопоставленный специалист, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - Мы видим новое присутствие сил НАТО непосредственно у наших границ. Естественно, мы не можем не анализировать эту ситуацию и не принимать определенные меры".

"Хотя мы и не считаем, что это присутствие представляет какую-то прямую угрозу для Белоруссии, это, безусловно, создает и риск, и вызов с точки зрения безопасности в нашем регионе, - продолжал замглавы МИД Белоруссии. - Поэтому мы совместно с Россией в рамках наших союзнических договоренностей анализируем эту ситуацию и принимаем необходимые меры. Недавно об этом говорил наш президент, подтверждая все эти договоренности".

"Мы, естественно, надеемся на урегулирование напряженности и деэскалацию обстановки в регионе", - подытожил свой ответ Кравченко. Точно так же он отвечал и на вопросы американских политологов о том, какие "стратегические угрозы и геополитические вызовы" видит сейчас для себя его страна.

"Краеугольный камень"

По ходу выступления дипломат также подчеркивал, что в сфере глобальной и региональной безопасности Белоруссия считает себя не "потребителем", а "поставщиком". По ее убеждению, эта сфера важна и для ее двусторонних отношений с США.

И ведущий встречи, и люди в аудитории настойчиво задавали гостю вопросы по правозащитной тематике. Отвечая на один из них, он напомнил, что при всем бесспорном значении данной темы она все же не единственная в американо-белорусских отношениях. "Сотрудничество в сфере безопасности, по глобальным и региональным вопросам - это также один из краеугольных камней в наших взаимоотношениях с Соединенными Штатами", - сказал Кравченко.

По его убеждению, важным вкладом в глобальную безопасность со стороны Белоруссии был в свое время добровольный отказ этой страны от обладания ядерным оружием. В этом же ряду он упомянул об участии Минска в соглашении с МАГАТЭ, гарантирующем исключительно мирный характер любой работы с ядерными материалами в республике, а также о том, как Белоруссия несколько лет назад открыла свою территорию для железнодорожного транспорта, которым обеспечивалось снабжение американских войск в Афганистане.

"Таким образом, когда Америке была нужна наша помощь, мы ее оказывали, - сказал он. - Причем делали это осознанно, никогда не пытались "торговаться" и даже не говорили об этом публично". Хотя, по словам дипломата, происходило все это в том числе и после введения американских санкций против Белоруссии.