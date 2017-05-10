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Трамп проведет встречу с Лавровым в Белом доме

Международная панорама
10 мая, 4:23 дата обновления: 10 мая, 5:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Встреча, которая запланирована на 10:30 (17:30 мск), пройдет в Овальном кабинете Белого дома

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© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующая информация приводится в распространенном пресс-службой Белого дома рабочем графике американского лидера. 

Согласно изложенной в документе информации, встреча запланирована на 10:30 по местному времени (17:30 мск). Она пройдет в Овальном кабинете Белого дома. Других деталей относительно этого мероприятия пресс-служба не приводит.

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Во вторник вечером российский министр прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. В последний раз Лавров приезжал в Вашингтон в 2013 году, а визитов на президентском уровне не было с 2010 года.

Как сообщил ранее МИД России, на 10 мая у Лаврова запланированы переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. По свидетельству пресс-службы Госдепартамента США, Лавров и Тиллерсон обсудят прежде всего урегулирование конфликтов на Украине и в Сирии, а также двусторонние отношения.

После визита в Вашингтон Лавров отправится на Аляску, где примет участие в министерском заседании Арктического совета. Изначально встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США планировалась именно на полях заседания Арктического совета, однако затем было принято решение перенести ее в столицу США.

Визит Лаврова в США продлится до 11 мая.

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