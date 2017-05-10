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Правительство Японии обновило инструкции для граждан на случай ракетного пуска в КНДР

Международная панорама
10 мая, 4:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Главное изменение касается того, что теперь всех граждан будут призывать эвакуироваться в случаях, когда запущенная ракета теоретически может упасть на территории Японии

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ТОКИО, 10 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии приняло решение обновить инструкции по предупреждению граждан с помощью систем J-Alert и Em-Net о необходимости эвакуации в случае ракетных пусков в КНДР. Соответствующий документ был опубликован на правительственном сайте, посвященном вопросам гражданской обороны.

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Главное изменение касается того, что теперь всех граждан будут призывать эвакуироваться в случаях, когда запущенная ракета теоретически может упасть на территории Японии. Ранее власти этого не делали. В правительственном сообщении отмечается, что баллистическая ракета может достичь Японии в течение 10 минут, в случае угрозы на улицах будет звучать сирена, а предупреждения будут рассылаться на мобильные телефоны и по электронной почте.

Пересмотрело правительство и подход к выбору мест для эвакуации при угрозе ракетного удара. Если раньше находящимся на улицах гражданам рекомендовали просто укрываться в домах, то теперь в качестве укрытия необходимо выбирать прочные здания, подземные переходы, станции метро или подвальные этажи. Если таких мест поблизости не окажется, то необходимо найти любое укрытие и лечь на землю лицом вниз, прикрывая голову. Тем же, кто уже находится в помещении, надо как можно скорее отойти от окон и по возможности переместиться в комнату, где их вообще нет.

Обычно в случае ракетных запусков в КНДР правительство Японии создает специальный центр по экстренному сбору информации, однако предупреждений для граждан и объектов инфраструктуры не распространяется. Но после очередного такого пуска 29 апреля примерно на 10 минут было остановлено движение по всем веткам токийского метро, а также на линии железнодорожных экспрессов на севере страны. Такая мера применялась впервые.

Правительство Японии озабочено обострением ситуации на Корейском полуострове и активизацией ракетных запусков КНДР. Несколько раз северокорейские ракеты падали в исключительной экономической зоне страны, а 9 марта ракета упала всего в 200 км от полуострова Ното (префектура Исикава).

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