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Демократы в США после увольнения Коми усилили нападки на Трампа и Россию

Международная панорама
10 мая, 4:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Группа демократов потребовала назначить независимого социального прокурора для поиска следов сговора между штабом Трампа и РФ перед президентскими выборами в США

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Большая группа американских законодателей-демократов потребовала во вторник вечером назначить независимого специального прокурора для поиска следов сговора между штабом Дональда Трампа и Россией перед прошлогодними всеобщими выборами в США. Это стало главным откликом с их стороны на внезапное решение Белого дома и минюста об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР США.

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Попытка замести следы

Сенатор Чак Шумер, возглавляющий демократическую фракцию меньшинства в верхней палате Конгресса США, в заявлении для печати подчеркнул, что "теперь американский народ сможет с доверием относиться к данному расследованию только в том случае, если его будет возглавлять бесстрашный независимый специальный прокурор". "Если первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн не назначит независимого спецпрокурора, то у каждого американца будет законное основание подозревать, что решение уволить директора Коми было составной частью попытки замести следы", - добавил он.

Персональное обращение к Розенстайну обусловлено тем, что действующий министр юстиции США Джефф Сешнс заранее взял самоотвод от участия в любых расследованиях, касающихся России. Это было связано с тем, что его самого обвиняли в сокрытии предвыборных контактов с российскими официальными лицами. ФБР пользуется большой автономией в пределах своей компетенции, но организационно входит в структуру минюста США.

Событие в никсоновском духе

Требование о назначении спецпрокурора поддержали помимо Шумера более дюжины других сенаторов-демократов, включая таких известных и авторитетных в своей партии людей, как Ричард Дурбин, Марк Уорнер, Элизабет Уоррен, Кирстан Гиллибранд и Том Юдолл. Бывший напарник Хиллари Клинтон и кандидат в вице-президенты США сенатор Тим Кейн написал в Twitter, что "увольнение Трампом Коми показывает, как напугана администрация расследованием против России". Сенатор Боб Кейси в том же контексте выразил мнение, что произошло "событие в никсоновском духе".

Президент-республиканец Ричард Никсон был единственным в истории страны главой государства, вынужденным уйти в позорную отставку под угрозой импичмента по итогам так называемого Уотергейтского скандала в 1974 году.

Помимо перечисленных и многие другие законодатели-демократы в обеих палатах Конгресса громко ратуют за назначение спецпрокурора или создание специальной независимой комиссии для расследования против России. Поддерживают эти требования и некоторые республиканцы, включая сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма.

В канун визита

Согласно официальным объявлениям, Трамп решил уволить Коми по рекомендации Сешнса и Розенстайна. По их оценке, экс-директор ФБР в свое время превысил полномочия, объявив о неподсудности Клинтон по итогам расследования скандала вокруг использования ею домашнего компьютера для служебной переписки, в том числе и секретной.

Однако реакция на это решение показывает, что демократическая оппозиция полна решимости использовать его как повод для усиления нападок на самого Трампа в увязке с Россией.

Между тем уже сегодня в Вашингтоне ожидается с визитом глава МИД РФ Сергей Лавров. В последний раз он приезжал в американскую столицу в 2013 году, а визитов на президентском уровне не было вообще с 2010 года. У Лаврова запланированы переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Наблюдатели не исключают, что российского министра примет и Трамп, хотя официального объявления об этом до сих пор нет.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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