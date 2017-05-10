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Советник Трампа: решение об увольнении Коми не имеет отношения к России

Международная панорама
10 мая, 4:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Келлиэнн Конуэй отметила, что решение об увольнении "имеет отношение к тому, доверяет ли президент США директору ФБР"

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Келлиэнн Конуэй

Келлиэнн Конуэй

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Увольнение Джеймса Коми с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) не имеет никакого отношения к России и приписываемого Москве вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Об этом заявила во вторник в эфире телекомпании CNN старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

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"Решение об увольнении Коми не имеет никакого отношения к России. Это не имеет никакого отношения к предвыборной кампании шесть месяцев назад. Но это имеет отношение к тому, доверяет ли президент США директору ФБР", - заверила Конуэй.

Ранее Белый дом распространил заявление о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку Коми. Такое решение глава государства объяснил тем, что тот не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

3 мая директор ФБР на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США заявил, что Бюро исходит из того, что Россия вмешивалась в политические процессы в США перед прошлогодними ноябрьскими всеобщими выборами и что такое вмешательство с ее стороны продолжается и в Америке, и в других странах. Коми выразил убеждение в том, что его собственные действия в преддверии выборов были совершенно обоснованными.

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Трамп подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из силовых структур США.

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Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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