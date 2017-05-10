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Парламент Венесуэлы признал ничтожным указ Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи

Международная панорама
10 мая, 4:42 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

По мнению членов высшего законодательного органа, президент нарушил несколько статей конституции

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МЕХИКО, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, во вторник признал ничтожным и противоречащим основному закону страны указ президента Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи. По мнению членов высшего законодательного органа, глава государства нарушил несколько статей конституции, в том числе 63-ю, гласящую, что каждый гражданин имеет право голоса, которое реализуется путем "свободного, всеобщего, прямого и тайного голосования".

"Проблема венесуэльцев заключается не в конституции, а в Николасе Мадуро и его пагубном (для страны) правительстве, - заявил в ходе слушаний депутат Альфонсо Маркина. - Не может быть другого решения, кроме как продолжать выходить на улицы до тех пор, пока правительство и его институты не позволят народу высказаться".

Конституционная ассамблея, до этого созывавшаяся в 1999 году, может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Пока точно неизвестно, когда будет созываться этот орган и каким будет порядок соответствующего голосования.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные уличные акции протеста против исполнительной власти. Неправительственная организация (НПО) "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS) насчитала 946 таких выступлений, в ходе которых погибли 44 человека. Генеральная прокуратура признала гибель 36 человек.

Правительства ряда стран региона - Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики и Парагвая - на минувшей неделе осудили "чрезмерное применение силы венесуэльскими властями в отношении гражданского населения, устраивающего шествия".

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