Столкновение крейсера США с судном Южной Кореи произошло в международных водах

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Столкновение американского ракетного крейсера Lake Champlain с рыболовецким судном Республики Корея произошло в международных водах Японского моря. Об этом во вторник сообщила ТАСС представитель военных кругов США.

По ее данным, столкновение имело место "в международных водах восточнее Корейского полуострова". Представитель Пентагона отказалась уточнить, при каких именно обстоятельствах произошел инцидент. Крейсер Lake Champlain является частью переброшенной несколько недель тому назад к берегам КНДР американской авианосной ударной группы (АУГ). Во главе данной АУГ находится авианосец Carl Vinson.

Из письменного заявления ВМС США, распространенного после инцидента, следует, что виновником является южнокорейское промысловое судно длиной около 20 м. "Южнокорейское рыболовецкое судно столкнулось с крейсером Lake Champlain, когда он проводил стандартные операции в международных водах", - говорится в документе. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет ни с той, ни с другой стороны.

Удар промыслового судна пришелся на центральную часть крейсера по его левому борту, уточнили американские ВМС. По их свидетельству, ни крейсер, ни рыболовецкое судно хода после столкновения не теряли. Оценка ущерба, понесенного сторонами, еще не завершена. Обстоятельства случившегося расследуются ВМС США и Береговой охраной Южной Кореи.

Помимо АУГ у Корейского полуострова находится американская атомная подводная лодка Michigan, несущая на борту 154 крылатые ракеты Tomahawk и подразделение спецназа ВМС.