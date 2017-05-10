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СМИ: суд Сингапура отказал в обязательной замене телесного наказания тюремным сроком

Международная панорама
10 мая, 5:32 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Председатель суда уточнил, что "дополнительный срок не является обязательным, а принимается каждым судом на свое усмотрение"

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СИНГАПУР, 10 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Верховный суд (ВС) Сингапура отклонил требования верховной прокуратуры, добивавшейся обязательного дополнительного тюремного заключения тем осужденным, к которым по ряду причин, в том числе медицинским, не могут быть применены телесные наказания. Об этом пишет газета Straits Times.

В частности, такое постановление было принято во время недавнего рассмотрения апелляции осужденного ранее за контрабанду наркотиков и приговоренного к 20 годам лишения свободы, а также 15 ударам палками. По результатам медицинской экспертизы 48-летний Амин Абдулах был признан "непригодным для телесных наказаний", впоследствии суд заменил удары ротанговыми палками на дополнительные 30 месяцев содержания под стражей. Осужденный подал прошение о пересмотре приговора, однако ВС оставил вынесенное ранее решение в силе.

Несмотря на это, председатель суда Сундареш Менон пояснил, что "решение принимается в зависимости от различных обстоятельств, степени тяжести преступлений и других факторов". Однако, пояснил он, "дополнительный срок не является обязательным, а принимается каждым судом на свое усмотрение".

В Сингапуре телесные наказания применяются к осужденным мужского пола от 18 до 50 лет, за одно преступление человек может получить не более 24 ударов. Уголовный кодекс предусматривает подобные наказания за 35 преступлений, в том числе вооруженный разбой, похищение людей, организация массовых беспорядков, вандализм и прочее. Согласно данным международных организаций, в 2015 году в стране было вынесено более 1,3 тыс. таких приговоров, при этом подобные меры применяются и к иностранцам. Например, два года назад двое граждан Германии были приговорены к двум месяцам тюрьмы и трем ударам палками за то, что разрисовали вагоны метро.

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