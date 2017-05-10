Amnesty International осудила задержания на Украине за советскую символику

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Правозащитная организация Amnesty International осудила задержания на Украине мирных демонстрантов во время празднования 9 Мая, указав, что власти "обязаны обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан". Об этом говорится в заявлении на сайте украинского отделения организации.

"Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 года законы о декоммунизации), является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти", - считают в Amnesty International.

Правозащитники потребовали освободить задержанных. "Мы также требуем эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в ходе демонстраций", - отметили в организации.

9 мая в ряде украинских городов, в том числе в Одессе и Днепре (бывшем Днепропетровске), были задержаны десятки граждан за распространение коммунистической символики. Также в Днепре имели место столкновения с радикалами, в результате которых восемь участников праздничных мероприятий получили травмы.

Накануне Дня Победы нацполиция сообщила, что одесситу грозит до пяти лет тюрьмы за демонстрацию советской символики.

9 апреля 2016 года Верховная рада приняла законы о декоммунизации, о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. Данными законами осуждается коммунистический режим, запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины представители Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ) и другие организации.