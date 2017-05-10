Трамп удивился реакции лидера демократов в Сенате на увольнение директора ФБР

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп удивился заявлениям лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чака Шумера, который прежде заявлял, что не доверяет директору ФБР Джеймсу Коми, а теперь называет его увольнение ошибкой. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал во вторник в своем Twitter.

"Плачущий Чак Шумер недавно заявлял: "Я больше не доверяю ему (Джеймсу Коми)". А теперь возмущается", - написал Трамп.

Cryin' Chuck Schumer stated recently, "I do not have confidence in him (James Comey) any longer." Then acts so indignant. #draintheswamp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2017 г.

Ранее Шумер назвал решение Трампа уволить Коми "большой ошибкой". "Ранее днем президент Трамп позвонил мне и доложил, что отправляет в отставку директора Коми. Я сказал президенту: "Господин президент, при всем уважении, вы делаете большую ошибку", - отметил политик в беседе с журналистами.

Трамп отправил в отставку главу ФБР во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя Рода Розенстайна, он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих в инвестиционной компании Bridgewater Associates.