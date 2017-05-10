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В Таиланде исключили причастность ИГ к взрывам в супермаркете

Международная панорама
10 мая, 6:25 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

В результате взрывов 59 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии

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БАНГКОК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Власти Таиланда исключают причастность террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к взрывам в супермаркете Big C в южной провинции Паттани, в результате которых 59 человек получили ранения. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заместителя министра обороны королевства Удомдея Ситабутра.

"Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности на "крайнем юге". Спецслужбы проводят операцию, чтобы предотвратить возможные атаки", - сообщил генерал Ситабутр. Провинцию Паттани, Яла и Наратхиват в Таиланде называют "крайним югом". Здесь более 11 лет действуют исламские сепаратисты, добивающиеся отделения региона от Бангкока.

Как отмечают в местной полиции, атака на супермаркет Big C также напоминает "почерк сепаратистов". У стен магазина сначала сработало одно взрывное устройство, а через несколько минут взорвался пикап, припаркованный у одного из выходов. "Это свидетельствует о том, что злоумышленники преследовали своей целью массовое убийство. К счастью, подозрительный автомобиль был вовремя замечен охраной, а люди эвакуированы через другой выход", - сообщил представитель регионального командования Прамот Промин.

Среди пострадавших много детей. В момент взрыва в магазине находилось большое количество покупателей, пришедших с детьми за товарами к новому учебному сезону. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает газета.

На территории "крайнего юга" Таиланда действует специальный режим безопасности. Здесь практически не бывает туристов. Супермаркет Big C, где 9 мая прогремели взрывы, дважды становился объектом для атаки неизвестных в 2005 г. и 2012 г., когда на парковке магазина сработало взрывное устройство, а также был совершен поджог. Тогда в результате этих происшествий никто не пострадал.

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