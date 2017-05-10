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Эдвард Сноуден высказался против отставки Джеймса Коми

Международная панорама
10 мая, 6:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

При этом Сноуден отметил, что этот директор ФБР много лет пытался посадить его в тюрьму

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден высказался против решения президента США Дональда Трампа отстранить от должности главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

"Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму из-за моей политической деятельности. Если я могу выступить против его отставки, то и вы можете", - написал он сегодня на своей странице в Twitter.

Американский лидер уволил главу ФБР во вторник. Такое решение Дональд Трамп принял по рекомендации генерального прокурора Джеффа Сешнса, а также его заместителя Рода Розенстайна, и объяснил тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих инвестиционной компании Bridgewater Associates.

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Трамп уволил Коми с поста директора ФБР

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Сноуден, Эдвард
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