Эдвард Сноуден высказался против отставки Джеймса Коми

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден высказался против решения президента США Дональда Трампа отстранить от должности главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

"Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму из-за моей политической деятельности. Если я могу выступить против его отставки, то и вы можете", - написал он сегодня на своей странице в Twitter.

This FBI Director has sought for years to jail me on account of my political activities. If I can oppose his firing, so can you. https://t.co/zUp5kquy8q — Edward Snowden (@Snowden) 9 мая 2017 г.

Американский лидер уволил главу ФБР во вторник. Такое решение Дональд Трамп принял по рекомендации генерального прокурора Джеффа Сешнса, а также его заместителя Рода Розенстайна, и объяснил тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих инвестиционной компании Bridgewater Associates.