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Новый президент Южной Кореи объявит о назначениях на ключевые посты 10 мая

Международная панорама
10 мая, 6:25 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Объявление о составе кабмина произойдет сразу после церемонии инаугурации

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СЕУЛ, 10 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявит 10 мая о составе кабинета министров и произведет основные назначения в своей администрации. Как сообщил журналистам его представитель, это произойдет сразу после церемонии инаугурации, которая пройдет в первой половине дня по сокращенной схеме.

"Мун Чжэ Ин объявит о назначениях на ключевые посты в кабмине и администрации после церемонии вступления в должность", - отметил он. В частности, будут названы имена премьер-министра, главы Национальной разведывательной службы, Генштаба и охраны президента.

Затем состоится первая пресс-конференция нового лидера страны, которая запланирована на 14:30 (08:30 мск).

Мун Чжэ Ин начал исполнять функции президента с того, что как главнокомандующий заслушал доклад главы Комитета начальников штабов (КНШ) по ситуации с КНДР.

"Начальник КНШ Ли Сун Чжин доложил Мун Чжэ Ину по телефону, что военные Республики Корея сохраняют боеготовность и готовы в любой момент отреагировать на возможные провокационные действия Северной Кореи", - отмечает в этой связи министерство национальной обороны.

Результаты выборов

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей.

Выборы состоялись досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства прошли на семь месяцев раньше, чем должны были изначально.

С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получил все полномочия без какого-либо переходного периода.

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