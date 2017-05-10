Мун Чжэ Ин пообещал решить вопрос о ПРО США THAAD с учетом позиции Китая

СЕУЛ, 10 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пообещал решить вопрос о размещении в стране американской системы ПРО THAAD в тесном взаимодействии в том числе с Китаем.

"Проблема THAAD будет решаться в тесном взаимодействии с Китаем и США", - подчеркнул он на проходящей в Сеуле церемонии инаугурации. Таким образом он подтвердил свое предвыборное обещание пересмотреть решение предыдущей администрации.

Мун Чжэ Ин считает, что решение о развертывании на территории Южной Кореи THAAD было принято поспешно и что новому руководству страны предстоит сказать последнее слово по этому вопросу.

Кроме того, новый президент заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений. "Я готов немедленно вылететь в Вашингтон, если это будет необходимо. Я отправлюсь в Пекин и Токио, если будут созданы необходимые условия, я отправлюсь и в Пхеньян", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Лидер страны также пообещал стать "истинно народным президентом, который прислушивается к мнению всех граждан".

После завершения церемонии инаугурации, которая прошла по сокращенной схеме, кортеж Мун Чжэ Ина отправился в резиденцию президента в Сеуле - "Голубой дом".

Мун Чжэ Ин победил на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого-либо переходного периода.

Командование американского контингента в Республике Корея 7 марта сообщило, что приступило к развертыванию зенитного ракетного комплекса THAAD на территории Республики Корея. Предполагалось, что система вступит в строй в течение двух месяцев. Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против развертывания системы ПРО США выступают Россия и Китай.