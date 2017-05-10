"Директор был не прав": Джеймс Коми отправлен в отставку с поста главы ФБР

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп отправил во вторник Джеймса Коми в отставку с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) США. Такое решение глава государства принял после получения рекомендаций министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

В минюсте посчитали, что Коми не может эффективно выполнять свои обязанности, в частности, из-за допущенных им ошибок в заключительной части расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки в бытность госсекретарем США.

Заявление об увольнении

Об увольнении Коми стало известно во вторник из заявления пресс-службы Белого дома. В нем отмечалось, что глава государства принял решение, опираясь на мнение Сешнса и Розенстайна, также было приведено высказывание самого Трампа: "ФБР является одним из самых уважаемых институтов нашей страны, и сегодняшний день ознаменует новое начало для предмета гордости наших правоохранительных органов". В документе отмечается, что кандидатов на пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно.

Белый дом распространил и письмо хозяина Белого дома к Коми, уведомляющее последнего об увольнении. Трамп сообщил, что тот "не в состоянии эффективно руководить ведомством". Позднее журналистам также были предоставлены письма Сешнса и Розенстайна президенту, в которых излагалась подоплека сделанных выводов.

"Я не могу одобрять то, каким образом директор ФБР подошел к заключительной части расследования (в отношении нарушений использования) электронной почты госсекретарем Клинтон, и я отказываюсь понимать его отказ признать практически всеобщее суждение, что он допустил ошибку. Практически все считают, что директор (ФБР) допустил серьезные ошибки, в этом плане мнение людей самых различных убеждений и взглядов совпадает", - пояснил Розенстайн.

Он уточнил, какую именно ошибку совершил Коми. "Директор был не прав, узурпировав полномочия генерального прокурора 5 июля 2016 года. Он объявил о своем выводе о необходимости закрыть дело (Клинтон) без дальнейшего уголовного преследования", - подчеркнул заместитель министра юстиции, констатировав, что "директор ФБР не уполномочен делать подобные заявления".

По данным газеты The New York Times, первые сообщения по телеканалам застали Коми во время выступления перед сотрудниками ведомства в Лос-Анджелесе. Директор ФБР рассмеялся и назвал эти данные смешным розыгрышем. Именно в этот момент помощники главы Бюро стали скапливаться за кулисами и подавать шефу знаки, чтобы он прервал выступление и ушел за сцену. Коми, завершив речь, сошел со сцены и, пожав руки сотрудникам местного отделения ФБР, удалился в кабинет.

Примечательно, что Коми должен был выступить 11 мая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. Соответствующая информация содержится в расписании заседаний комитета. Тема слушаний заявлена как "глобальные угрозы". Будет ли Коми принимать участие в слушаниях после отстранения от должности, пока не известно.

Реакция Конгресса

Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию среди республиканцев и практически единогласный протест со стороны представителей Демократической партии.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) позитивно воспринял увольнение Коми. "Учитывая противоречия, окружавшие в последнее время директора, я думаю, что перезагрузка будет на пользу и ФБР, и всей стране", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Вслед за увольнением Коми большая группа американских законодателей-демократов потребовала назначить независимого специального прокурора для поиска следов предполагаемого сговора между Трампом и Россией.

Так, сенатор Чак Шумер, возглавляющий демократическую фракцию меньшинства в верхней палате Конгресса США, подчеркнул в письменном заявлении, что "теперь американский народ сможет с доверием относиться к данному расследованию только в том случае, если его будет возглавлять бесстрашный независимый специальный прокурор". "Если первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн не назначит независимого спецпрокурора, то у каждого американца будет законное основание подозревать, что решение уволить директора Коми было составной частью попытки замести следы", - добавил он.

Требование о назначении спецпрокурора поддержали помимо Шумера более дюжины других сенаторов-демократов, включая таких известных и авторитетных в своей партии людей, как Ричард Дурбин, Марк Уорнер, Элизабет Уоррен, Кирстан Гиллибранд и Том Юдолл. Бывший напарник Хиллари Клинтон и кандидат в вице-президенты США сенатор Тим Кейн написал в Twitter, что "увольнение Трампом Коми показывает, как напугана администрация расследованием против России". Сенатор Боб Кейси в том же контексте выразил мнение, что произошло "событие в никсоновском духе".

The irony of Comey firing is that the man who helped make Trump president was the one guy who might well have also brought him down. — Brian Fallon (@brianefallon) 9 мая 2017 г.

Президент-республиканец Ричард Никсон был единственным в истории страны главой государства, вынужденным уйти в отставку под угрозой импичмента по итогам так называемого Уотергейтского скандала в 1974 году.

Почему сейчас?

Местные СМИ и ряд политиков настойчиво связывают внезапное отстранение от должности Коми с проводящимся в его ведомстве расследованием приписываемого РФ вмешательства в выборы, а также контактов предвыборного штаба Трампа с Москвой. Предполагается, что смена руководителя Бюро может позволить Трампу подорвать разбирательство.

Влиятельный политический обозреватель Чарльз Краутхаммер считает неправдоподобной версию о том, что Коми был уволен из-за ошибок в ведении расследования в отношении Хиллари Клинтон. "Как утверждает заместитель генерального прокурора, речь идет о том, что произошло 5 июля (2016 года). Но увольнять его в середине мая за то, что случилось в июле прошлого года - просто необъяснимо", - сказал он.

С точки зрения Брайана Фэллона, бывшего пресс-секретаря Хиллари Клинтон, Трамп отправил в отставку Коми, так как тот представлял для него опасность. "Ирония с увольнением Коми в том, что он был тем, кто помог Трампу стать президентом и одновременно тем парнем, который мог бы его свалить", - написал Фэллон в Twitter.

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что увольнение Коми не имеет никакого отношения к России и приписываемому Москве вмешательству в ход предвыборной кампании в США в прошлом году. "Решение об увольнении Коми не имеет никакого отношения к России. Это не имеет никакого отношения к предвыборной кампании шесть месяцев назад. Но это имеет отношение к тому, доверяет ли президент США директору ФБР", - заверила Конуэй.

Деятельность Коми

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и инвестиционной компании Bridgewater Associates.

При нем было открыто дело о нарушениях кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже Клинтон обвинила Коми в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах. На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием предполагаемых связей сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

3 мая на слушаниях в сенатском юридическом комитете демократы настойчиво требовали от руководителя ведомства объяснений, почему он в преддверии ноябрьского голосования объявлял о подозрениях и расследованиях в отношении демократического кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, но не ее соперника республиканца Дональда Трампа. Директор ФБР в ответ заявил, что не мог молчать, поскольку это стало бы "чудовищным и катастрофическим сокрытием информации", предоставленной ему подчиненными.

Речь шла об электронной переписке Клинтон, в том числе секретной, которую ближайшая помощница кандидата в президенты направляла собственному мужу. Это запрещено законом, и республиканцы на слушаниях спрашивали, почему Клинтон и ее помощники так и не были привлечены за это к ответу, но Коми отвечал, что ФБР не смогло найти "признаков злого умысла" в их действиях.

Временный глава

Как стало известно из циркуляра, распространенного Сешнсом среди сотрудников министерства юстиции и попавшего в распоряжение телекомпании CNN, исполняющим обязанности директора ФБР назначен 49-летний Эндрю Маккейб. Он занимал должность заместителя главы ведомства.

В ФБР Маккейб попал в 1996 году, устроившись в нью-йоркское отделение ведомства, где отвечал за борьбу с организованной преступностью.