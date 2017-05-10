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СМИ: США могут возобновить жесткую риторику в адрес Китая после июльского диалога

Международная панорама
10 мая, 7:02 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Как пишет South China Morning Post, это может произойти, если Китай не усилит давление на КНДР, чтобы побудить Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. США могут после намеченного на июль торгово-экономического диалога с Китаем возобновить жесткую риторику в адрес Пекина и внести его в список валютных манипуляторов, если он не усилит давление на КНДР, чтобы побудить Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы. Об этом сообщает газета South China Morning Post, приводя мнение экспертов и аналитиков.

"Если Китай окажется не способным воздействовать на Северную Корею, валютная проблема вновь даст о себе знать. По-прежнему будет возможна и торговая война", - цитирует издание вице-президента Фонда Карнеги Дугласа Паала.

По данным газеты, в июле США и Китай рассчитывают провести всеобъемлющий диалог на высоком уровне для обсуждения экономических и торговых вопросов. Он пройдет в Вашингтоне по итогам завершения 100-дневных консультаций на предмет того, как сделать эти отношения более сбалансированными.

Решение о соответствующих переговорах было принято по итогам первой встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся 6-7 апреля во Флориде. Вслед за саммитом Трамп смягчил свою антикитайскую риторику, свойственную ему ранее во время выборов, исходя из готовности Пекина сотрудничать по северокорейскому вопросу.

Одним из результатов саммита стало решение о расширении "всеобъемлющего диалога США и Китая". При администрации Барака Обамы он носил формат Китайско-американского стратегического и экономического диалога. Новый механизм призван носить более эффективный и результативный характер.

Так, эксперты ожидают, что к июльской встрече китайская сторона пойдет на ряд торговых уступок, в том числе отменит запрет на поставку американской говядины, который действовал с 2003 года из-за опасений коровьего бешенства. По данным газеты, с китайской стороны диалог возглавит вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, в американскую делегацию войдут министры торговли и финансов - Уилбур Росс и Стивен Мнучин. Даты встречи пока не объявлялись.

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