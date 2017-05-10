Прокурор обвинил трех членов Верховного суда Аргентины в нарушении профессионального долга

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский федеральный прокурор Гильермо Марихуан обвинил трех членов Верховного суда (ВС) в нарушении профессионального долга в связи с тем, что они вынесли решение в пользу виновного в нарушении прав человека в годы диктатуры. Об этом сообщило во вторник агентство Telam.

По его данным, Марихуан просит суд провести расследование в отношении Елены Хайтон де Ноласко, Орасио Росатти и Карлос Росенкранц. "Прокурор считает, что решение, вынесенное юристами, может противоречить общественному договору и политике государства, которая опирается на три ветви власти и направлена на преследование, вынесение приговора и назначение наказания по делам о серьезных нарушениях прав человека, совершенных в годы последней военной диктатуры в нашей стране", - говорится в постановлении Марихуана.

На прошлой неделе ВС постановил, что Луис Муйнья, приговоренный к 13 годам заключения за похищения и пытки оппонентов военного режима, может рассчитывать на сокращение отбываемого им срока. Трое из пяти судей проголосовали за то, что в отношении преступника может быть применен закон о пересчете количества дней заключения, отмененный в 2001 году, поскольку он был задержан до этого момента. Согласно данной норме, если находящемуся под стражей в течение двух лет не был вынесен окончательный приговор, то каждый последующий день его заключения засчитывается за два дня лишения свободы. По этой формуле Муйнья должен был выйти на свободу в ноябре 2016 года.

Решение ВС вызвало широкий резонанс в Аргентине. Ряд правозащитных организаций, общественных деятелей и политиков обвинил судей в "нарушении прав жертв диктатуры".

24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. По оценкам правозащитных организаций, за годы военной диктатуры, завершившейся в 1983 году, в Аргентине бесследно исчезли 30 тыс. человек.