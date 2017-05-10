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Абэ намерен сотрудничать с новым президентом Южной Кореи по проблеме КНДР

Международная панорама
10 мая, 8:06 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Премьер-министр Японии отметил, что Токио и Сеул объединяют общие стратегические интересы

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ТОКИО, 10 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии намерено сотрудничать с новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином по вопросу о КНДР. Об этом заявил в парламенте японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"С Южной Кореей, - цитирует его слова информационное агентство Kyodo, - нас объединяют общие стратегические интересы. Это важнейшая для нас страна. Мы намерены тесно сотрудничать с ней по проблеме Северной Кореи, выстраивая отношения, обращенные в будущее".

Федерация японского бизнеса (Кэйданрэн), крупнейшее в стране объединение частных предпринимателей, призвала Мун Чжэ Ина как можно скорее привести в норму обстановку в Южной Корее, где с прошлого года сохранялась нестабильность после смещения предыдущего главы государства Пак Кын Хе, обвиняемой в злоупотреблениях и коррупции. "Мы ждем, что новый президент сделает все для стабилизации внутренней политической и экономической ситуации", - говорится в заявлении главы Федерации Садаюки Сакакибары.

Мун Чжэ Ин во время избирательной кампании выступал с критикой Японии, осуждая ее за недостаточное раскаяние за преступления, совершенные во время колониального господства Токио на Корейском полуострове в первую половину прошлого века. Новый президент занимает также жесткую позицию в споре с Японией по поводу прав на острова Такэсима (Токто), которые находятся под контролем Сеула.

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