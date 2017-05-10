Эксперт: увольнение Коми стало гротескным злоупотреблением властью и напоминает Уотергейт

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Увольнение Джеймса Коми с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) произошло под абсурдным предлогом и напоминает отстранение Арчибальда Кокса от расследования скандала с прослушиванием в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт" в Вашингтоне. Такое мнение высказал эксперт в области права телекомпании CNN Джеффри Тубин.

Напоминает "Уотергейт"

Он назвал освобождение Коми от обязанностей главы ФБР "гротескным злоупотреблением полномочиями со стороны президента США" Дональда Трампа. "Это ненормально. Это не является привычной политикой", - добавил специалист, напомнив, что ФБР ведет расследование приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году, которое вплотную затрагивает если не Трампа, то его ближайшее окружение.

"Такое происходит в недемократических странах, когда идет расследование в отношении окружения президента или лидера государства, а руководителя этого расследования увольняют. В последний раз подобное в Соединенных Штатах происходило 20 октября 1973 года, когда президент Ричард Никсон уволил Арчибальда Кокса", - отметил Тубин.

Видный американский юрист Кокс в 1973 году был назначен специальным прокурором по расследованию "Уотергейта" и отстранен от расследования этого дела по указанию президента Никсона, который, однако, был сам вынужден подать в отставку еще до начала слушаний в Сенате. Главе государства грозил импичмент в связи с громким скандалом, получившим название Уотергейт (скандал с прослушиванием в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт" в Вашингтоне в период президентской кампании 1972 года).

Основания абсурдны

Тубин, как и другие комментаторы, считает надуманными основания для увольнения Коми, которые изложил первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора страны Род Розенстайн. Он поставил директору ФБР в вину ошибки, совершенные в заключительной части расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личного ящика электронной почты для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем США.

Дело в том, что Розенстайн первоначально направил свои рекомендации относительно главы ФБР своему непосредственному начальнику министру юстиции, генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, который объявил ранее, что не станет участвовать в расследованиях, связанных с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию. Данное обстоятельство привело к тому, что рекомендации Розенстайна попали прямиком на стол президенту Трампу, принявшему решение уволить Коми.

Глава государства поступил таким образом, несмотря на то, что получил неоднократные заверения руководства ФБР в том, что он (Трамп) лично не находится под следствием. "Хотя я вам очень признателен за то, что вы целых три раза информировали меня о том, что я не нахожусь под следствием, я тем не менее согласен с суждением Министерства юстиции о том, что вы не в состоянии эффективно руководить Бюро", - указывается в распространенном письме президента США.

Газета The New York Times усматривает в его решении стремление заменить Коми на лояльного человека, который закроет расследование, чреватое импичментом Трампа. Увольнение вызвало неоднозначную реакцию среди республиканцев и практически единогласный протест со стороны представителей Демократической партии.

Парадокс заключается в том, что республиканец Трамп избавился от человека, невольно помогшего ему стать президентом. Другой парадокс заключается в том, что демократов трудно обвинить в симпатиях к директору ФБР, так как экс-госсекретарь Хиллари Клинтон буквально на прошлой неделе возложила на Коми, Москву и организацию WikiLeaks вину за свое поражение на выборах 8 ноября 2016 года.

Коми в одном ряду с недругами Клинтон

"Если бы выборы прошли 27 октября, то вашим президентом была бы я", - заявила Клинтон на форуме "Женщины - за мир и безопасность" в Нью-Йорке. "Это не была идеальная кампания, идеальных предвыборных кампаний вообще не бывает. Но я твердо шла к победе, пока комбинация письма Коми от 28 октября и действий российской WikiLeaks не вызвали сомнения у людей, которые намеревались голосовать за меня, но которых отпугнули", - полагает бывшая первая леди.

Как известно, WikiLeaks опубликовал в октябре 2016 года переписку по электронной почте руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. В октябре того же года директор ФБР Коми возобновил расследование дела об использовании экс-госсекретарем личного ящика электронной почты для ведения служебной переписки. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства повлиял на настроения американцев.

Американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против политических организаций США, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.