Премьер-министром Республики Корея стал экс-губернатор Ли Нак Ён

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СЕУЛ, 10 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назначил премьер-министром страны бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Об этом сообщила сегодня администрация президента.
"Ли Нак Ён назначен на пост премьер-министра Республики Корея", - отмечается в пресс-релизе. В нем также подчеркивается, что Ли Нак Ён имеет соответствующий опыт для руководства правительством. "У него имеется глубокое понимание и опыт работы в социальной, государственной и внешнеполитической сферах, - говорится в документе. - На протяжении 21 года Ли работал журналистом, потом 14 лет был депутатом, а затем три года губернатором провинции". Кандидатуру премьера еще предстоит утвердить парламенту.
Мун Чжэ Ин также произвел назначения на другие ключевые посты. Так, администрацию президента возглавил Им Чжон Сок, а новым главой Национальной разведывательной службы стал ее бывший сотрудник Су Хун. Пост главы президентской охраны занял Чжу Ён Хун.
Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого-либо переходного периода.