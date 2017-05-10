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Авианосец Abraham Lincoln ВМС США после глубокой модернизации вышел на ходовые испытания

Международная панорама
10 мая, 9:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Испытания пройдут в Атлантическом океане у побережья штата Вирджиния и продлятся четыре дня

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американский атомный авианосец Abraham Lincoln вышел во вторник на ходовые испытания в море после перезарядки реакторов и глубокой модернизации. Об этом сообщила в тот же день пресс-служба ВМС США.

По ее свидетельству, эти испытания будут идти в Атлантическом океане у побережья штата Вирджиния в течение четырех дней.

В результате модернизации, которая шла с марта 2013 года, авианосец, в частности, был переоснащен под размещение на нем истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 модификации С (Си, предназначена для ВМС), спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Таким образом, авианосец Abraham Lincoln стал первым в американских ВМС, пригодным для размещения на нем этих многоцелевых самолетов-"невидимок". Это подтвердил координатор программы эксплуатации авианосцев в американских ВМС контр-адмирал Брайан Антонио. Как он подчеркнул, корабль, подвергшийся "существенной модернизации боевых систем, станет первым авианосцем, способным принимать (самолеты) F-35C Lightning II".

Авианосец Abraham Lincoln является пятым по счету кораблем класса Nimitz, прошедшим глубокую модернизацию и перезарядку реакторов. Расчетный срок службы авианосцев этого класса составляет 50 лет. Предполагается, что в следующие 25 лет ни серьезный ремонт, ни загрузка свежего топлива в оба реактора авианосцу Abraham Lincoln не понадобятся.

Корабль был введен в боевой состав ВМС в 1989 году. Его портом приписки является Норфолк (штат Вирджиния). На корабле базируется в общей сложности 90 самолетов и вертолетов. Авианосцы этого класса являются самыми большими кораблями в мире.

На смену им в ВМС США идут авианосцы класса Gerald Ford ("Джеральд Форд"). Предполагается, что первый такой корабль будет спущен на воду в текущем году.

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