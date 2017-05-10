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Мэр Днепра лишил организации ветеранов ВОВ средств в пользу участников операции в Донбассе

Международная панорама
10 мая, 9:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, мая. /ТАСС

Борис Филатов также добавил, что их представители будут выдворены из городского совета

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Военнослужащий армии ДНР

Военнослужащий армии ДНР

© Михаил Соколов/ТАСС

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов на фоне столкновений в День Победы участников праздничных мероприятий с радикалами принял решение прекратить городское финансирование организации, оказывающих поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.

"С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций", - написал он на странице в Facebook. Мэр подчеркнул, что их представители "навсегда" будут выдворены из городского совета.

"На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС)", - продолжил Филатов.

Он также пожаловался на ситуацию в полиции города, которую назвал "ненормальной". "Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета", - добавил градоначальник. Еще одним поводом для разочарования Филатова стало отсутствие у него под рукой "пары сотен громил". "Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора (добровольческий корпус) начала двадцатого столетия", - пригрозил он.

В начале ХХ века на территории Германии был создан ряд добровольческих формирований, которые получили название фрайкор. Позже они были расформированы и распущены. В последствии многие выходцы из них стали ключевыми функционерами как в руководстве нацисткой Германии, так и в главенствовавшей там Национал-социалистической рабочей партии.

В День Победы в Днепре произошли столкновения участников празднования и радикалов. По официальным данным пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских. По утверждению правоохранительных органов, поводом для потасовок стало "использование политической символики" - участники празднования несли копии Знамени Победы и флаги с советскими символами.

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