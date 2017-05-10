Telegraph: в Лейбористской партии назревает раскол перед выборами в Великобритании

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Раскол назревает в оппозиционной Лейбористской партии Великобритании в преддверии намеченных на 8 июня досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Почти 100 депутатов намерены, по ее данным, выйти из партии и сформировать в Палате общин (нижней палате парламента) фракцию "прогрессистов" (Progressives), если лидером лейбористов останется Джереми Корбин после победы при подавляющем большинстве голосов на июньских выборах правящей Консервативной партии.

О возможности такого выступления на выборах тори и поражения оппозиции свидетельствуют данные последних опросов общественного мнения. Так, социологическая служба ICM зафиксировала самый большой за последние 34 года отрыв Консервативной партии от Лейбористской. Тори поддерживают 49% избирателей, лейбористов - 27%.

Несколько меньший разрыв между консерваторами и оппозицией зафиксирован в исследовании, проведенном компанией Kantar. Согласно его результатам, число избирателей, поддерживающих правящую партию, на 16 процентных пунктов выше, чем число тех, которые симпатизируют оппозиции.

Досрочные всеобщие парламентские выборы по инициативе премьер-министра Терезы Мэй пройдут в Великобритании 8 июня. По ее замыслу, они должны существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Соединенного Королевства из ЕС.