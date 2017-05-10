Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Бельгии: переговоры о вступлении Турции в ЕС не сходят с мертвой точки

Международная панорама
10 мая, 9:25 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Власти Турции отвернулись от европейских принципов и позволяют безответственные и неприемлемые заявления в отношении европейских стран, заявил Шарль Мишель

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Переговоры о вступлении Турции в ЕС замерли на месте и не сходят с мертвой точки, поскольку Анкара отвернулась от европейских ценностей. Об этом заявил в среду премьер Бельгии Шарль Мишель.

"Сегодня мы переживаем момент истины с Турцией. Процесс ее приема в ЕС замер на месте и не сходит с мертвой точки. Правительство Турции отвернулось от европейских принципов. Мы также слышим в последние месяцы безответственные и неприемлемые заявления Турции в отношении различных европейских государств", - отметил он.

16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что первым делом обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни, за запрет которой во всем мире выступает Евросоюз.

Также турецкий президент, обращаясь к членам многочисленной турецкой диаспоры в странах ЕС, призвал их рожать как можно больше детей, поскольку они - это "лучшее будущее Европы". Только в Бельгии проживает порядка 250 тысяч выходцев из Турции, что составляет на сегодня 2,3% населения королевства.

Смотрите также

Глава Еврокомиссии предостерег Турцию от введения смертной казни

Эрдоган: Турции не о чем говорить с ЕС до открытия новых пунктов переговоров о членстве

Евросоюз не приостанавливал переговоры о вступлении Турции в ЕС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Бельгия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер кинокритик Даниил Дондурей
2
В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым
3
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
Мэр Днепра лишил организации ветеранов ВОВ средств в пользу участников операции в Донбассе
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама