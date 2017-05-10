Премьер Бельгии: переговоры о вступлении Турции в ЕС не сходят с мертвой точки

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БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Переговоры о вступлении Турции в ЕС замерли на месте и не сходят с мертвой точки, поскольку Анкара отвернулась от европейских ценностей. Об этом заявил в среду премьер Бельгии Шарль Мишель.
"Сегодня мы переживаем момент истины с Турцией. Процесс ее приема в ЕС замер на месте и не сходит с мертвой точки. Правительство Турции отвернулось от европейских принципов. Мы также слышим в последние месяцы безответственные и неприемлемые заявления Турции в отношении различных европейских государств", - отметил он.
16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что первым делом обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни, за запрет которой во всем мире выступает Евросоюз.
Также турецкий президент, обращаясь к членам многочисленной турецкой диаспоры в странах ЕС, призвал их рожать как можно больше детей, поскольку они - это "лучшее будущее Европы". Только в Бельгии проживает порядка 250 тысяч выходцев из Турции, что составляет на сегодня 2,3% населения королевства.