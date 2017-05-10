В Пхеньяне считают, что учения по эвакуации граждан США в Южной Корее - прелюдия к войне

ПХЕНЬЯН, 10 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Решение Вашингтона провести в июне этого года учения по эвакуации американских граждан в Южной Корее КНДР считает "прелюдией к войне". Такая реакция Пхеньяна опубликована в газете "Нодон синмун" в ответ на намерение Вашингтона провести в июне, т.е. на два месяца раньше, чем обычно, учения по эвакуации американских граждан, в том числе семей военнослужащих в Южной Корее.

Подобное решение, "объявленное с целью запугать Пхеньян", подчеркивает издание, означает, что "США способны развязать войну в любой момент". В этой связи "Нодон синмун" предупреждает, что Вашингтону "следует принять меры для спасения сотен миллионов американцев на континентальной части США, а не заботится о безопасности только тех, кто находится в Южной Корее".

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. На политическом уровне между ними многие годы сохраняется напряженность. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

Госдепартамент предостерег американцев от поездок в КНДР после задержания на территории республики уже четвертого гражданина США.

"Госдепартамент настоятельно предостерегает граждан США от поездок в Северную Корею, - отмечается в распространенном во вторник сообщении госдепа. - Граждане США в КНДР подвергаются серьезной опасности ареста и длительного содержания под стражей правоохранительными органами Северной Кореи".

Ранее информационное агентство ЦТАК сообщило о задержании 6 мая гражданина США корейского происхождения Ким Хак Сона. Его подозревают в причастности к подрывной деятельности. Соответствующие органы проводят детальное расследование совершенных Ким Хак Соном преступлений, отмечает информагентство. Как сообщается, задержанный работал в пхеньянском Университете науки и технологии.