В Пхеньяне считают, что учения по эвакуации граждан США в Южной Корее - прелюдия к войне

МЮ: документы по трансферу Погба из "Ювентуса" находятся у ФИФА с августа 2016 годаСпорт 10 мая, 10:22
Судовладельцы могут не успеть получить госсубсидии на проценты по кредитам и лизингу судовТранспорт 10 мая, 10:20
О долгах за капремонт жители Пермского края смогут узнать у бота в соцсетяхВ стране 10 мая, 10:06
КДК РФС рассмотрит неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференциюСпорт 10 мая, 10:04
Навратилова: теннисистам пора оставить Шарапову в покоеСпорт 10 мая, 9:53
Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержан более чем на 12 часовНовости Урала 10 мая, 9:45
Путин ввел усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в РФОбщество 10 мая, 9:37
Умер кинокритик Даниил ДондурейКультура 10 мая, 9:33
Путин заявил новому президенту Республики Корея о готовности развивать сотрудничествоПолитика 10 мая, 9:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПХЕНЬЯН, 10 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Решение Вашингтона провести в июне этого года учения по эвакуации американских граждан в Южной Корее КНДР считает "прелюдией к войне". Такая реакция Пхеньяна опубликована в газете "Нодон синмун" в ответ на намерение Вашингтона провести в июне, т.е. на два месяца раньше, чем обычно, учения по эвакуации американских граждан, в том числе семей военнослужащих в Южной Корее.
Подобное решение, "объявленное с целью запугать Пхеньян", подчеркивает издание, означает, что "США способны развязать войну в любой момент". В этой связи "Нодон синмун" предупреждает, что Вашингтону "следует принять меры для спасения сотен миллионов американцев на континентальной части США, а не заботится о безопасности только тех, кто находится в Южной Корее".
США и КНДР не имеют дипломатических отношений. На политическом уровне между ними многие годы сохраняется напряженность. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.
Госдепартамент предостерег американцев от поездок в КНДР после задержания на территории республики уже четвертого гражданина США.
"Госдепартамент настоятельно предостерегает граждан США от поездок в Северную Корею, - отмечается в распространенном во вторник сообщении госдепа. - Граждане США в КНДР подвергаются серьезной опасности ареста и длительного содержания под стражей правоохранительными органами Северной Кореи".
Ранее информационное агентство ЦТАК сообщило о задержании 6 мая гражданина США корейского происхождения Ким Хак Сона. Его подозревают в причастности к подрывной деятельности. Соответствующие органы проводят детальное расследование совершенных Ким Хак Соном преступлений, отмечает информагентство. Как сообщается, задержанный работал в пхеньянском Университете науки и технологии.