Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 км

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Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 кмМеждународная панорама 10 мая, 10:43
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ВИЛЬНЮС, 10 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Строительство заграждения на границе с Калининградской областью РФ протяженностью 45 км обойдется Литве в €1,335 млн. Как сообщила Служба охраны государственной границы балтийской республики, договор на такую сумму подписан с подрядчиком на проведение работ.
"Необходимые на строительство средства выделяются из государственного бюджета", - отметило ведомство. Согласно плану, заграждение должно быть возведено до конца текущего года.
На сухопутном участке границы с Калининградской областью Литва решила построить проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. "Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана", - сообщила погранслужба.
Длина литовско-российской границы (Литва граничит только с Калининградской областью) составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км - по Куршскому заливу, 22,2 км - по Балтийскому морю. По оценке погранслужбы, наиболее проблемный участок составляет более 130 км. В ведомстве считают, что в результате постройки заграждения будет улучшена охрана государственной границы Литвы и внешних границ Евросоюза, которыми являются рубежи балтийской республики с Белоруссией и Россией.