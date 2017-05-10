Руководство полиции Днепра и области уволено после инцидентов 9 мая

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в связи с инцидентами, которые имели место в Днепре (бывший Днепропетровск) на День Победы, отправил в отставку главу областного управления полиции и главу полиции города.

"Утром подписан приказ об увольнении с должности начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра полковника Андрея Бидыло", - сообщил министр на странице в Facebook. Он добавил, что от исполнения обязанностей также освобождены их заместители по обеспечению общественной безопасности.

Аваков уточнил, что в связи с ситуацией назначено служебное расследование, а также создана специальная следственная группа, которая направлена в Днепр. Глава МВД также извинился за действия полицейских. "Надеюсь, этот урок полицией Днепра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики", - добавил министр.

В День Победы в Днепре произошли столкновения участников празднования и радикалов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских. По утверждению правоохранительных органов, поводом для потасовок стало "использование политической символики" - участники празднования несли копии Знамени Победы и флаги с советскими символами.