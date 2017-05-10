Пекин выразил готовность решать проблему ПРО THAAD с Сеулом на собственных условиях

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ПЕКИН, 10 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти готовы к переговорам с южнокорейским руководством по урегулированию проблемы размещения американских мобильных комплексов ПРО THAAD на Корейском полуострове, однако позиция Пекина при этом будет оставаться неизменной. Об этом в среду заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Наша точка зрения в отношении вопроса размещения THAAD (в Восточной Азии) будет неизменной и однозначной. Мы надеемся, что южнокорейская сторона проявит должное внимание к обеспокоенности, проявляемой КНР, чтобы мы могли урегулировать эту проблему оптимальным образом", - отметил он.
Ранее новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пообещал решить проблему размещения в стране американской системы ПРО THAAD в тесном взаимодействии с Китаем. Глава государства считает, что решение о размещении этого ЗРК на южнокорейской территории было принято поспешно, и что новому руководству страны предстоит сказать последнее слово по этому вопросу.
7 марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило о начале развертывания THAAD. Предполагалось, что система вступит в строй в течение двух месяцев. Предлогом для размещения комплекса на постоянной основе стало противодействие "ядерной угрозе со стороны КНДР". Категорически против этих планов выступают Россия и Китай.
Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода.