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Верховный комиссар ООН по правам человека впервые приехал в Узбекистан

Международная панорама
10 мая, 11:25 UTC+3 ТАШКЕНТ /Корр. ТАСС, Валерий Бирюков

Зейд Раад аль-Хусейн в ходе встречи с главой МИД стран Абдулазизом Камиловым обсудил состояние и перспективы отношений между Ташкентом и организацией

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ТАШКЕНТ, 10 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в рамках своего первого визита в Узбекистан встретился с главой внешнеполитического ведомства республики Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Узбекистана.

Сообщается, что "в ходе беседы обсуждены состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и ООН". В сообщении также подчеркивается, что в Узбекистане защита прав человека рассматривается в качестве одного из приоритетов политики реформ и развития.

"К настоящему времени наша страна присоединилась к более чем 70 международным документам и ратифицировала 10 основных Конвенции ООН по правам человека, регулярно представляет в соответствующие структуры доклады по выполнению своих обязательств в этой сфере", - говорится в сообщении пресс-службы. Ожидается, что в ходе визита Верховный комиссар проведет переговоры в парламенте, МВД, Генеральной прокуратуре, Министерстве юстиции, Национальном центре по правам человека, встретится со студентами университета мировой экономики и дипломатии.

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