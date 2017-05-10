Верховный комиссар ООН по правам человека впервые приехал в Узбекистан

"Трансконтейнер" и GEFCO запустили новый контейнерный сервис из Европы в КитайТранспорт 10 мая, 11:52
Сибирские ученые первыми в мире создали модель вулкана с помощью электронной пушкиНаука 10 мая, 11:45
Mirror: Ибрагимович может потерять до £30 млн из-за травмыСпорт 10 мая, 11:29
Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о снижении акциза на медовухуЭкономика и бизнес 10 мая, 11:04
DM: Ибрагимович получал в МЮ бонусом до £143 тысяч за голСпорт 10 мая, 11:01
Гидрологи: пик паводка в Ишиме продлится еще 7-10 днейНовости Урала 10 мая, 10:57
Построенное в Хабаровске судно "70 лет Победы" будет возить по Амуру гостей из КитаяВ стране 10 мая, 10:48
Организаторы ЧМ-2018 хотят, чтобы хоккеисты Дании играли не в КопенгагенеСпорт 10 мая, 10:47
Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 кмМеждународная панорама 10 мая, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАШКЕНТ, 10 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в рамках своего первого визита в Узбекистан встретился с главой внешнеполитического ведомства республики Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Узбекистана.
Сообщается, что "в ходе беседы обсуждены состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и ООН". В сообщении также подчеркивается, что в Узбекистане защита прав человека рассматривается в качестве одного из приоритетов политики реформ и развития.
"К настоящему времени наша страна присоединилась к более чем 70 международным документам и ратифицировала 10 основных Конвенции ООН по правам человека, регулярно представляет в соответствующие структуры доклады по выполнению своих обязательств в этой сфере", - говорится в сообщении пресс-службы. Ожидается, что в ходе визита Верховный комиссар проведет переговоры в парламенте, МВД, Генеральной прокуратуре, Министерстве юстиции, Национальном центре по правам человека, встретится со студентами университета мировой экономики и дипломатии.