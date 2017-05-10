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Полиция Германии проводит спецоперацию по поимке террористов в Лейпциге

Международная панорама
10 мая, 11:44 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

Силовики задержали уже нескольких человек

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БЕРЛИН, 10 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Немецкие правоохранительные органы проводят антитеррористическую спецоперацию в городе Лейпциг (федеральная земля Саксония). Об этом сообщило  интернет-издание Focus Online со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, полиция уже задержала нескольких человек.

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