Кандидаты в президенты Ирана обвиняют друг друга в "возведении стен" в обществе

ТЕГЕРАН, 10 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Бурная полемика разгорелась в Иране после недавнего заявления президента страны Хасана Роухани. В ходе избирательной кампании перед предстоящими 19 мая президентскими выборами он обвинил своих соперников из лагеря консерваторов в намерении возвести в Иране стены между мужчинами и женщинами.

Стены на тротуарах

"Когда-нибудь они (консерваторы) примут решение строить на тротуарах в Тегеране стены, чтобы отделить друг от друга пешеходов мужского и женского пола", – заявил пользующийся поддержкой реформаторов Руохани, выступая перед избирателями. Ответ консерваторов не заставил себя долго ждать.

"Это высказывание выглядит просто смешным и не сможет никого ввести в заблуждение. На самом деле стена уже возведена. Это стена между нынешним правительством торговцев и простыми иранцами, в тарелках которых пусто", – заявил бывший депутат меджлиса (иранского парламента) Али Реза Закани.

Главный соперник Роухани на выборах выдвинутый в кандидаты консерваторами бывший генпрокурор ИРИ Эбрахим Раиси в свою очередь признал, что планирует возвести стену. Однако вовсе не на тротуарах, а "между казнокрадами и народом, чтобы оградить народное добро от расхищения".

Агентство Фарс напоминает о ранее рассматривавшейся инициативе чиновников, которые предлагали отделить в аудиториях вузов перегородками студентов от студенток. Следует сказать, что в иранских школах мальчики и девочки учатся раздельно, а вот в высших учебных заведениях девушки и юноши занимаются вместе. Вышеуказанная инициатива была выдвинута 32 года назад. Но ее подверг резкой критике, выступая на пятничном намазе в Тегеранском университете, бывший тогда президентом (нынешний духовный лидер ИРИ) аятолла Али Хаменеи. Возглавлявший в то время страну имам Рухолла Мусави Хомейни согласился с ним и запретил разделять учащихся вузов.

Кто же предлагал ту так и не реализованную инициативу? Фарс называет двух чиновников министерства образования – Мохаммада Али Наджафи и Мохаммада Фархади. Первого президент Роухани 3,5 года назад предлагал утвердить в должности министра образования, однако депутаты парламента отклонили эту кандидатуру. Сейчас Наджафи входит в состав предвыборного штаба действующего президента. Карьера второго сложилась более успешно – он занимает в нынешнем правительстве пост министра науки. Таким образом, желающих разделять иранцев стенами следует искать в окружении президента, а не в противоположном лагере, считает агентство.

Пока стены в Иране существуют только в общественном транспорте

На сегодняшний день явную стену в иранском обществе можно наблюдать в общественном транспорте. И то это лишь виртуальная стена. В автобусах и троллейбусах женщинам следует находиться в хвостовой части салона, мужчинам – занимать места ближе к водителю. "Вторжение" на чужую половину запрещается. В метро действует такой же порядок. Там представительницам слабого пола отведены первый и хвостовой вагоны в каждом составе. Однако корр. ТАСС имел возможность убедиться в том, что многие пассажирки не соблюдают установленного правила и под предлогом отсутствия времени для того, чтобы добежать в начало или в конец перрона, нередко заходят в "мужские вагоны". Никто их за это не осуждает и не требует переместиться в "женский вагон" во время остановки на следующей станции.

Такси и вовсе не соблюдают никаких правил. Для водителей главное – заработок. Нередко можно наблюдать, как на заднее сидение автомобиля набиваются по три, а то и по четыре абсолютно незнакомых друг с другом пассажира разных полов. А ведь согласно правилам шариата (законам поведения в исламском обществе) физический контакт, включая простое рукопожатие, между мужчинами и женщинами, которые не приходятся друг другу близкими родственниками, строго запрещен.

Страсти накаляются

Хасану Роухани можно посочувствовать. В последние дни на него и его кабинет министров обрушился просто вал критики. Безработица и более пяти тысяч закрытых в стране предприятий, невыполнение многочисленных обещаний и ухудшающееся материальное положение населения – главные упреки, предъявляемые исполнительной власти оппонентами. В результате этих бесконечных нападок президент утратил прежде неизменную улыбку и в последнее время выглядит не лучшим образом.

Не добавила хорошего настроения баллотирующемуся на второй срок Роухани недавняя поездка в провинцию Голестан. Там на одной из шахт 3 мая произошел взрыв, в результате которого погибли 43 горняка. Кортеж президента был встречен не просто недружелюбно, а, можно сказать, враждебно. Шахтеры, недовольные условиями и мизерной оплатой своего труда, блокировали президентский джип, молотили по его крыше кулаками и касками, некоторые запрыгивали на капот и пытались ногами выбить лобовое стекло. Над таким приемом президента трудящимися массами следует призадуматься тем, кто утверждает о бесправии иранцев и об отсутствии демократии в их стране.

Страсти в Исламской Республике по мере приближения выборов накаляются. И если реформаторы и консерваторы пока еще не пошли друг на друга "стенкой на стенку", то "война стен" или, иными словами, война взаимных обвинений в планах их возведения уже объявлена.