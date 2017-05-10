Додон: Молдавия категорически не приемлет НАТО

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Молдавия намерена сохранять нейтралитет и категорически не приемлет идей о вступлении в НАТО. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Есть три-четыре вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, то есть сохранение Молдовы и не объединение ее с какими-то странами; наш нейтралитет, НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент - наше православие, то есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны", - сказал он.

"И четвертое - стратегическое партнерство с нашими друзьями из России", - подчеркнул Додон.

Президент Молдавии указал, что этих принципов придерживается большинство населения Молдавии, хотя общество остается разделенным по многим вопросам внешней политики. "Мы пытаемся сейчас сформировать новую позицию - не проевропейскую, не проамериканскую, а промолдавскую", - добавил Додон.