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В Анкаре считают, что решение США о поставках вооружения сирийским курдам "неприемлемо"

Международная панорама
10 мая, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли отметил, что такая политика никому не принесет пользы

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Решение Вашингтона о поставках тяжелого вооружения воюющим в составе коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) против экстремистов в Сирии бойцам "Сил народной самообороны" (СНС), в число которых входит несколько тысяч курдов, является "неприемлемым". Такое мнение, как сообщило агентство AFP, высказал вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли.

"Поставки оружия СНС неприемлемы. Такая политика никому не принесет пользы", - сказал он.

СНС в Анкаре считают ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в республике террористической организацией.

Ранее стало известно, что власти США одобрили поставки тяжелого вооружения сирийским курдам, которые входят в СДС.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки от боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ). Этот сирийский провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата". Ранее после ожесточенных боев, продолжавшихся более четырех суток, курдам удалось освободить селение Сахель-эль-Гашеб, в 4 км к востоку от Табки на шоссе в Ракку - главный форпост ИГ в Сирии.

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