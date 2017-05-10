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В Молдавии сократят почти половину министерств

Международная панорама
10 мая, 12:29 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

По мнению председателя правящей партии Владимира Плахотнюка, реформа позволит снизить уровень бюрократии и коррупции

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КИШИНЕВ, 10 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Количество министерств в правительстве Молдавии будет сокращено с 16 до девяти в целях оптимизации. Об этом сообщил в среду в ходе брифинга председатель правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк.

"Реформа позволит повысить эффективность правительства, снизить уровень бюрократии и коррупции", - сказал Плахотнюк. Он потребовал от премьер-министра, вице-председателя ДПМ Павла Филипа начать ее внедрение уже в ближайшие недели.

По словам Плахотнюка, одной из главных проблем нынешнего кабинета являются делегированные политическими партиями министры. "Необходимо покончить с дележом министерств между партиями. В правительстве должны работать профессионалы", - уточнил лидер ДПМ, выразив надежду, что парламент отнесется к этому с пониманием.

В частности, предлагается создать министерство экономики и инфраструктуры, в состав которого войдут четыре действующих министерства: экономики, регионального развития и строительства, транспорта и дорожной инфраструктуры, информации и связи, а также целый ряд государственных агентств. Как ожидается, в единое ведомство будут объединены министерство здравоохранения и социальных дел; такая же судьба ждет министерства просвещения, культуры, а также молодежи и спорта. Планируется объединить министерство сельского хозяйства и Министерство экологии.

Согласно концепции реформы, количество вице-премьеров сократят с четырех до трех. Министерства иностранных дел и европейской интеграции, обороны, внутренних дел, юстиции и финансов предполагается сохранить в их нынешнем виде.

Реформы центральной и местной администрации являются частью обязательств Молдавии перед ЕС, который готов выделить на это до 50 млн евро. В соответствии с договоренностями, молдавское правительство в июле 2016 года утвердило Стратегию реформирования администрации на 2016-2020 годы. Сегодня в коалицию с ДПМ входит Либеральная партия (ЛП). Однако, как показала работа парламента за последние несколько недель, демократы легко находят поддержку своим инициативам среди независимых депутатов.

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