В Молдавии сократят почти половину министерств

От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему мируОбщество 10 мая, 13:13
Краснокнижная белая чайка меняет поведение из-за изменения климата в АрктикеНаука 10 мая, 13:03
Очередная экспедиция вернется с МКС 2 июняКосмос 10 мая, 13:03
Квадроцикл и кубок победителя "Дакара" Карякина представят на выставке в "Ельцин Центре"Спорт 10 мая, 13:01
Родионенко: перспективы залечившей тяжелую травму гимнастки Харенковой пока неясныСпорт 10 мая, 12:54
Долги за электроэнергию в Бурятии, Забайкалье и Хакасии превысили 8 млрд рублейСибирь 10 мая, 12:51
Из Америки в Россию: как "Анастасия" стала самым популярным бродвейским мюзикломКультура 10 мая, 12:45
Погрузка на ОЖД в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тоннТранспорт 10 мая, 12:42
Медалист ОИ-2016 гимнаст Стретович полностью восстановился после травмыСпорт 10 мая, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 10 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Количество министерств в правительстве Молдавии будет сокращено с 16 до девяти в целях оптимизации. Об этом сообщил в среду в ходе брифинга председатель правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк.
"Реформа позволит повысить эффективность правительства, снизить уровень бюрократии и коррупции", - сказал Плахотнюк. Он потребовал от премьер-министра, вице-председателя ДПМ Павла Филипа начать ее внедрение уже в ближайшие недели.
По словам Плахотнюка, одной из главных проблем нынешнего кабинета являются делегированные политическими партиями министры. "Необходимо покончить с дележом министерств между партиями. В правительстве должны работать профессионалы", - уточнил лидер ДПМ, выразив надежду, что парламент отнесется к этому с пониманием.
В частности, предлагается создать министерство экономики и инфраструктуры, в состав которого войдут четыре действующих министерства: экономики, регионального развития и строительства, транспорта и дорожной инфраструктуры, информации и связи, а также целый ряд государственных агентств. Как ожидается, в единое ведомство будут объединены министерство здравоохранения и социальных дел; такая же судьба ждет министерства просвещения, культуры, а также молодежи и спорта. Планируется объединить министерство сельского хозяйства и Министерство экологии.
Согласно концепции реформы, количество вице-премьеров сократят с четырех до трех. Министерства иностранных дел и европейской интеграции, обороны, внутренних дел, юстиции и финансов предполагается сохранить в их нынешнем виде.
Реформы центральной и местной администрации являются частью обязательств Молдавии перед ЕС, который готов выделить на это до 50 млн евро. В соответствии с договоренностями, молдавское правительство в июле 2016 года утвердило Стратегию реформирования администрации на 2016-2020 годы. Сегодня в коалицию с ДПМ входит Либеральная партия (ЛП). Однако, как показала работа парламента за последние несколько недель, демократы легко находят поддержку своим инициативам среди независимых депутатов.