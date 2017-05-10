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Додон надеется на встречу с лидером Приднестровья в ближайшее время

Международная панорама
10 мая, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Президент Молдавии рассчитывает обсудить с Вадимом Красносельским вопросы приднестровского урегулирования

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется провести новые встречи с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским в ближайшее время для обсуждения вопросов приднестровского урегулирования. Об этом Додон заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Я лично настроен очень конструктивно к руководству региона, у нас уже были две встречи с руководителем приднестровского региона, я надеюсь, в ближайшем времени будут и другие", - сказал он.

"Мы должны объединять страну, - продолжил Додон. - Я думаю, что это все понимают, хотя это непросто. Но шаг за шагом мы будем решать проблемы между жителями на левом и правом берегу (Днестра), чтобы в нужный момент, когда все будут готовы, принять решение по политическому урегулированию".

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