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Медики: предполагаемый исполнитель теракта в Стокгольме психически здоров

Международная панорама
10 мая, 12:39 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

Заключение специалистов был представлено в Стокгольмский окружной суд

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СТОКГОЛЬМ, 10 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Предполагаемый исполнитель теракта в Стокгольме не страдал психическим расстройством во время совершения наезда на людей на улице Дроттнинггатан 7 апреля этого года. Об этом свидетельствуют результаты судебной медицинской экспертизы, сообщает в среду телеканал SVT.

Заключение психиатров было в среду представлено в Стокгольмский окружной суд.

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании Spendrups, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.

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