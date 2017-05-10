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Олланд провел последнее заседание Совета министров перед отставкой

Международная панорама
10 мая, 13:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Правительство собралось в полном составе - 17 министров и 20 государственных секретарей

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ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Президент Франции Франсуа Олланд провел в Елисейском дворце последнее заседание Совета министров республики. Правительство заседало в последний раз перед своей отставкой и собралось в полном составе - участие в совете приняли все 17 министров и 20 государственных секретарей.

"Правительство единогласно выразило благодарность и признательность президенту республику за его работу, которую он проводил последние пять лет как в стране, так и на международном уровне", - сказал журналистам по завершении заседания премьер-министр Франции Бернар Казнёв.

По его словам, в ходе последнего совещания правительства были подведены итоги пятилетнего правления социалистов, в частности, констатированы "конкретные результаты, достигнутые в сфере восстановления производства, оживления предпринимательства, возобновления инвестиций в промышленности". "Цифры экономического роста стали лучше, чем пять лет назад, впервые в прошлом году в нашей стране было создано почти 200 тыс. рабочих мест и впервые за 12 лет безработица пошла на спад", - перечислил глава кабинета министров.

Казнёв также напомнил о ключевых внешнеполитических шагах пятилетки Олланда. "Мы могли увидеть крайне смелые решения, которые президент был вынужден принять на международной сцене, в частности, решение о начале интервенции в Мали и наше участие в коалиции на Ближнем Востоке", - указал он.

Сам Франсуа Олланд, возглавлявший последний Совет министров, тепло попрощался со всеми членами кабмина на пороге Елисейского дворца, но слова по окончании заседания не брал. Сегодня вместе с избранным президентом Эмманюэлем Макроном он примет участие в мемориальной церемонии в Париже, посвященной годовщине отмены рабства во Франции.

В воскресенье во Франции состоялся второй тур президентских выборов, победу в котором одержал лидер центристского движения "На марше", экс-министр экономики Эмманюэль Макрон, набравший 66,1% голосов. Его соперница, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила поддержку 33,9% избирателей. Действующий президент Франсуа Олланд от борьбы за второй срок отказался. Передача полномочий новому главе республики состоится в воскресенье, 14 мая.

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